Aguiar-Branco apela a responsabilidade e realismo dos partidos

"Apelo para que haja sentido de responsabilidade de todos, do Governo e, das forças presentes na Assembleia da República e para que também sejam realistas", afirmou José Pedro Aguiar Branco, em Ponte da Barca.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita as aldeias do Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), Aguiar Branco sublinhou que são conhecidos "os programas com que os partidos se se apresentaram ao ato eleitoral [eleições legislativas] tal como é conhecido o programa do Governo".

"É com base nesse sentido de responsabilidade e de realismo, que é fundamental que todos tenham, para que seja com sentido de Estado, [que se elabore um OE) importante para resolver os problemas das pessoas, encontrar as pontes e as zonas de consenso com realismo e responsabilidade", reforçou.

Segundo Aguiar-Branco, espera-se do presidente da Assembleia da República que "também promova, na medida das suas competências, a possibilidades de se gerarem consensos", frisando que o apelo que faz é para que "haja realismo, que haja sentido de responsabilidade porque se isso existir vai ser possível chegar a consensos que são importantes para resolver os problemas das pessoas".

Questionado sobre a possibilidade do OE para 2026 não ser aprovado, Aguiar Branco, disse que não trabalha "nesse cenário".

"Tenho a certeza que o sentido de Estado e o superior interesse nacional vai estar sempre presente em todos. Seguramente vamos ter um orçamento que seja aprovado na Assembleia da República", referiu.

Sobre as negociações hoje iniciadas pelo Governo com os partidos representados no parlamento, Aguiar Branco disse que as encara "com normalidade democrática e saudável", considerando que "fazer política é isso, resolver os problemas às pessoas".