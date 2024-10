Foto: Paulo Novais - Lusa

Na Marinha Grande, numa homenagem ao Pinhal de Leiria, sete anos depois do incêndio que devastou 86 por cento de área florestal, José Pedro Aguiar-Branco destacou que na política é preciso falar verdade: "Ser- se político e não politiqueiro".



Adiantou que o momento é de grande responsabilidade e é que isso que se pede aos deputados. Por isso, diz, a aprovação da proposta de Orçamento do Estado é essencial para o desenvolvimento do país.