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AHRESP responde a Governador do Banco de Portugal e regista a "realidade" de pressão nos últimos três anos

AHRESP responde a Governador do Banco de Portugal e regista a "realidade" de pressão nos últimos três anos

A AHRESP garante que o setor da restauração é um dos principais pilares da economia portuguesa e do turismo. Mas lembra que os micro e pequenos negócios familiares enfrentam risco de colapso.

RTP /
Arquivo RTP

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É a resposta da Associação ao Governador do Banco de Portugal que, esta segunda feira, desvalorizou as dificuldades do setor nas redes sociais, questionado “será que é assim?”.
Num comunicado enviado às redações intitulado “Restauração: A Realidade”, a Associação hoteleira fala em "menos visitas, menor consumo médio por refeição" e "sérias dificuldades em sustentar negócios e postos de trabalho".

Relata pressão nos últimos três anos, com os preços dos alimentos e da energia a disparar e a dificuldade em contratar trabalhadores.

A AHRESP fala ainda de microempresários sem condições para ajustar o preço de venda à subida efetiva dos seus custos.
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