Economia
AHRESP responde a Governador do Banco de Portugal e regista a "realidade" de pressão nos últimos três anos
A AHRESP garante que o setor da restauração é um dos principais pilares da economia portuguesa e do turismo. Mas lembra que os micro e pequenos negócios familiares enfrentam risco de colapso.
É a resposta da Associação ao Governador do Banco de Portugal que, esta segunda feira, desvalorizou as dificuldades do setor nas redes sociais, questionado “será que é assim?”.
Num comunicado enviado às redações intitulado “Restauração: A Realidade”, a Associação hoteleira fala em "menos visitas, menor consumo médio por refeição" e "sérias dificuldades em sustentar negócios e postos de trabalho".
A AHRESP fala ainda de microempresários sem condições para ajustar o preço de venda à subida efetiva dos seus custos.