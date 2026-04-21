AHRESP responde a Governador do Banco de Portugal e regista a "realidade" de pressão nos últimos três anos

É a resposta da Associação ao Governador do Banco de Portugal que, esta segunda feira, desvalorizou as dificuldades do setor nas redes sociais, questionado “será que é assim?”.





Relata pressão nos últimos três anos, com os preços dos alimentos e da energia a disparar e a dificuldade em contratar trabalhadores.A AHRESP fala ainda de microempresários sem condições para ajustar o preço de venda à subida efetiva dos seus custos.