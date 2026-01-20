AICEP atinge recorde de investimentos de 3,58 mil milhões de euros em 2025

Segundo a presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, "o contributo destes projetos para a economia nacional vai-se traduzir na criação de 6.600 postos de trabalho" e num "volume de negócios anual de 3 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 1% do PIB [Produto Interno Bruto] atual".

A presidente da AICEP falava, em Sines, no distrito de Setúbal, durante a cerimónia de assinatura de contratos de investimento com as empresas CALB Europe, Everbio, Lift One, Savannah Lithium, Topsoe Battery Materials e United Petfood, que operam nos setores da mobilidade elétrica, saúde, químico e petroquímico, agroalimentar e indústria extrativa.

Segundo a responsável, este registo vai permitir igualmente "um volume de exportações de 2,58 mil milhões de euros por ano", representando "3,4% das exportações nacionais de bens".

"Estamos, assim, perante investimentos de natureza exportadora, estruturante e estratégica, com elevado potencial de criação de valor para a economia nacional", afiançou.

Para o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que presidiu à cerimónia de assinatura dos contratos, 2025 revelou-se "um ano de excelência e de ouro" na captação de investimento.

Ao assinalar que a AICEP teve "a melhor `performance` de sempre", Luís Montenegro sublinhou que estes resultados são reveladores da "aposta que o país e o Governo estão a fazer" e que "tem sido bem acolhida por parte dos investidores".

Da lista das empresas que assinaram hoje os contratos de investimento fazem parte a CALB Europe, que está a construir uma unidade industrial para fabrico de baterias de iões de lítio para o setor automóvel e armazenamento de energia em bateria, em Sines, num investimento superior a dois mil milhões de euros e a criação de 1.800 postos de trabalho.

Também em Sines será instalado o projeto da Topsoe Battery Materials, um investimento de 109,5 milhões de euros para uma unidade industrial dedicada à produção de materiais ativos catódicos para baterias elétricas e atividades relacionadas, que prevê a criação de 62 novos postos de trabalho.

Foi igualmente assinado um contrato de investimento com a Everbio, empresa responsável pela construção de uma unidade de produção de filme à base de PET, que prevê criar, em Portalegre, 154 novos postos de trabalho, num investimento de 39,5 milhões de euros.

De acordo com a AICEP, o valor global dos contratos de investimento assinados hoje totalizam 3.077 milhões de euros, com incentivos de 699,7 milhões de euros e a criação de 2.336 postos de trabalho.