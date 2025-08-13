AIE adverte que produção adicional da OPEP+ pode criar excesso de oferta de petróleo

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a Agência Internacional de Energia (AIE) revê em ligeira baixa as suas estimativas sobre o consumo global para 103,737 milhões de barris por dia, em média, em 2025, o que significa menos 20.000 barris do que tinha calculado em julho.

Isso significa que o aumento homólogo ficará em 685.000 barris por dia em 2025, contra 860.000 em 2024.

Para 2026, a AIE prevê um aumento para 104,436 milhões de barris por dia, mais 699.000 barris por dia que neste ano.

Os autores do relatório salientam que o aumento da procura no segundo trimestre deste ano foi de 600.000 barris por dia, em comparação com o mesmo período de 2024, o que significa que foi o mais baixo do último ano.

A principal razão é que o consumo nas economias emergentes foi mais fraco do que o esperado, o que levou a uma revisão em baixa das previsões para a China, Brasil, Egito e Índia em relação ao relatório anterior.

A exceção a essa tendência é a aviação, que apresenta um comportamento robusto neste verão nos Estados Unidos e na Europa, o que contribuirá para um aumento global da procura de querosene de 2,1% em 2025, o mais alto de todos os derivados do petróleo.

No entanto, embora os autores do relatório prevejam que a produção de querosene precisará de 7,7 milhões de barris por dia este ano, isso ainda será 180.000 barris a menos do que o pico histórico de 2019, antes da crise da covid.

Quanto ao anúncio de 03 de agosto em que a OPEP e os seus aliados (OPEP+) decidiram aumentar a produção em 547.000 barris por dia a partir de 01 de setembro para completar a restituição de 2,2 milhões de barris por dia que tinham retirado do mercado em 2023, a AIE considera que isso terá pouco efeito sobre os restantes produtores.

De facto, reviu em alta as suas previsões sobre a produção de petróleo em 370.000 barris diários para este ano, os mesmos que serão adicionados pelos membros da OPEP+.

Para 2026, a correção para cima em relação ao mês passado é de 620.000 barris por dia, dos quais 520.000 corresponderão ao cartel petrolífero. A diferença entre esses dois números será essencialmente preenchida pelos Estados Unidos, que reforçarão ainda mais a sua posição de primeiro produtor mundial de petróleo bruto.

Em resumo, este ano serão colocados no mercado 105,5 milhões de barris por dia, o que representa 2,5 milhões de barris por dia a mais do que em 2024 e, apesar da decisão da OPEP+, a maior parte dessa contribuição adicional (1,3 milhões de barris por dia) virá de outros países produtores e, sobretudo, dos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Guiana.

O mesmo se repetirá em 2026, com 107,4 milhões de barris por dia, um aumento anual de 1,9 milhões de barris por dia, dos quais um milhão de barris por dia virá de fora da OPEP+.

Tudo isto leva a AIE a indicar que "os equilíbrios do mercado petrolífero parecem cada vez mais inflacionados, uma vez que a oferta prevista excede em muito a procura no final do ano e em 2026".

No entanto, a AIE esclarece que outras variáveis poderiam alterar esse diagnóstico, em particular as novas sanções anunciadas pela União Europeia contra a Rússia e pelos Estados Unidos contra a Rússia e o Irão. É importante lembrar que ambos são o terceiro e o quinto maiores produtores de petróleo do mundo.

A conclusão da agência - que reúne os principais países do mundo desenvolvido - é que "embora ainda seja muito cedo para determinar o resultado daquelas últimas mudanças políticas que vão em direções diferentes, está claro que algo terá que ser ajustado para que o mercado se equilibre".