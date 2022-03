AIE apela a "alívio da tensão" na próxima reunião da OPEP+

“Espero realmente que a reunião de 31 de março resulte em mensagens positivas que possam aliviar a pressão nos mercados petrolíferos”, afirmou Fatih Birol, diretor executivo da AIE. A OPEP+ reúne membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderada pela Arábia Saudita, e dez outros países não OPEP liderados pela Rússia.



Segundo Birol, “muitos produtores de petróleo provaram repetidamente, no passado, ser responsáveis pelo mercado energético em circunstâncias difíceis como esta”.”, frisou.Os países membros da OPEP+ têm-se recusado a aumentar significativamente a sua produção para aliviar o mercado, mantendo um aumento gradual de 400 mil barris por dia.. E na quinta-feira alertou para o risco da ocorrência da “maior crise de abastecimento de petróleo em décadas”.As duas nações do Golfo são consideradas os únicos fornecedores com capacidade para bombear mais petróleo de forma a avaliar o aumento dos preços.