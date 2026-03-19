AIE sobe para 426 milhões os barris de petróleo a libertar
A Agência Internacional de Energia (AIE) subiu para até 426 milhões o número de barris de petróleo a libertar das suas reservas estratégicas, foi anunciado.
Entre estes incluem-se 301 milhões de barris de petróleo bruto e 125 milhões de barris de produtos refinados.
Em comunicado, a agência, que tem sede em Paris, detalhou que a libertação dos volumes iniciais, sobretudo de petróleo bruto, já teve início.
"A guerra no Médio Oriente está a provocar a maior perturbação da história no fornecimento de petróleo a nível global", apontou.
O volume de crude retirado do mercado superou o registado durante a crise energética de 1973.
Os EUA são o maior contribuinte, com 172,2 milhões de barris de petróleo bruto.
Seguem-se o Japão (79,8 milhões de barris de petróleo), Canadá (23,6 milhões), Coreia do Sul (22,5 milhões), Alemanha (19,5 milhões), França (14,6 milhões), Reino Unido (14 milhões), Espanha (11,6 milhões) e Itália (10 milhões).