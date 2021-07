Air France-KLM com perdas de 2.970 ME no 1.º semestre, menos 32,7% que em 2020

Em comunicado, a empresa indicou que as receitas naquele período foram de 4.221 milhões de euros, 19,1% menos do que entre janeiro e junho de 2020, quando tinham sido de 6.201 milhões, por sua vez, menos 52,2% do que no referido período de 2019.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) entre janeiro e junho continuou `no vermelho`, com uma perda de 874 milhões de euros, face a perdas de 840 no primeiro semestre de 2020.

Entre janeiro e junho de 2019, antes da pandemia, este valor fixou-se em 1.610 milhões de euros.

No entanto, no segundo trimestre deste ano, aquele valor caiu para 248 milhões negativos, após ter sido de 627 milhões negativos no primeiro trimestre.

A dívida do grupo ascendeu a 8.300 milhões de euros, uma redução de 2.700 milhões face aos dados do final de 2020, devido a medidas de reforço do capital da empresa.

O grupo disse estar já a ver os primeiros sinais de recuperação, com o fim ou alívio das restrições de viagens na Europa e o aumento da percentagem de população vacinada.

"A reciprocidade na reabertura de fronteiras e a aceleração das campanhas de vacinação no mundo, especialmente no contexto da expansão da variante delta, terão um papel fundamental na manutenção dessa dinâmica", afirmou o presidente executivo do grupo, Benjamin Smith, na nota enviada às redações.