Air France-KLM e Lufthansa reforçam argumentos após entrega de propostas finais

Numa nota enviada às redações, a Lufthansa confirmou ter apresentado à Parpública uma oferta "atualizada e melhorada", que, segundo o grupo alemão, reforça o seu compromisso de "longo prazo com a TAP e com Portugal".

"A nossa proposta reflete a nossa convicção de que, com base no nosso historial comprovado de desenvolvimento bem-sucedido de companhias aéreas de rede, o Grupo Lufthansa é o melhor parceiro para apoiar o crescimento futuro da TAP, reforçar a sua competitividade e continuar a desenvolver o seu papel enquanto companhia aérea de bandeira de Portugal", refere fonte oficial, após a Parpública ter anunciado que recebeu duas propostas vinculativas melhoradas no âmbito da fase de negociações para a venda de 44,9% do capital da TAP.

Já a Air France-KLM avançou com mais detalhes sobre a proposta apresentada, com o presidente executivo do grupo, Benjamin Smith, a defender que o plano permitirá reforçar a companhia, salvaguardando a conectividade e a "soberania de Portugal".

"O nosso interesse na TAP está mais forte do que nunca e estamos entusiasmados por apresentar esta Proposta Final para a aquisição de até 49% da TAP", referiu o responsável citado em comunicado.

"Ao longo das últimas quatro semanas, a nossa equipa e os nossos consultores trabalharam diligentemente para reforçar a nossa candidatura, e estou convencido de que esta proposta revista é o melhor caminho a seguir para a TAP, para a sua gestão, para os seus colaboradores e para os seus clientes, bem como para Portugal", acrescentou.

O grupo franco-neerlandês propõe posicionar Lisboa como o seu `hub` exclusivo no sul da Europa e prevê o crescimento da TAP também no Porto e noutras cidades do país.

A proposta da Air France-KLM assenta num plano estratégico que abrange todas as áreas do negócio, incluindo transporte de passageiros, carga, fidelização e Manutenção, Reparação e Revisão (MRO), e visa, segundo a empresa, "reforçar a execução da estratégia da TAP e o desenvolvimento da indústria aeronáutica portuguesa".

Além disso, a mesma fonte oficial assegura que a "Delta Air Lines, parceira de `joint venture` da Air France-KLM, bem como a SkyTeam, apoiam totalmente esta candidatura e partilham a ambição de aumentar ainda mais a conectividade de Portugal, nomeadamente no mercado do Atlântico Norte".

"O Grupo aguarda com expectativa a decisão final do Governo português", conclui a empresa franco-neerlandesa.

Na segunda-feira, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, tinha afirmado que as propostas finais dos dois candidatos seriam apresentadas até hoje e que o Governo teria depois 15 dias para avaliar a decisão sobre o processo.

A decisão final da venda de até 49,9% do capital da companhia aérea de bandeira portuguesa, dos quais 5% estão reservados aos trabalhadores, implicará ainda um conjunto de passos formais, incluindo a aprovação em Conselho de Ministros e a obtenção de `luz verde` das autoridades europeias de concorrência.