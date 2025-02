Air France-KLM está pronta para apresentar projeto para privatização

"Portugal é um grande país e um mercado estratégico para a Air France-KLM. A TAP Air Portugal é uma companhia aérea emblemática que construiu um `hub` poderoso em Lisboa, aberto ao mundo. A Air France-KLM está pronta para apresentar o seu projeto no âmbito do processo de privatização da TAP, que estamos a acompanhar há bastante tempo", assegurou o responsável, em declarações enviadas hoje à comunicação social.

O CEO da companhia aérea integrou a comitiva da visita a Portugal do Presidente francês, Emmanuel Macron, que hoje também defendeu uma "forma inovadora de casamento" entre a Air France e a TAP.

"Queremos encontrar uma forma inovadora de casamento entre a Air France e a TAP", afirmou o chefe de Estado francês no encerramento do fórum luso-francês, no Palácio da Bolsa, no Porto, naquele que foi o seu segundo e último dia de visita a Portugal.

Nas mesmas declarações enviadas à comunicação social, o CEO da companhia aérea franco-neerlandesa garantiu ainda que têm "grandes ambições em Portugal".

E avançou com alguns exemplos: "Queremos reforçar a conectividade de todo o país, não só em Lisboa, e investir de forma sustentável na economia local".

Além disso, assegurou que o objetivo da empresa segue em linha com os requisitos já impostos pelo Governo português.

"Queremos manter e desenvolver a imponente marca TAP e o seu `hub` (ponto de concentração de operações de voos) altamente valioso, respeitando e valorizando o conhecimento e experiência dos trabalhadores", afirmou.

O executivo tem indicado que o processo de privatização da TAP vai avançar este ano, depois de ter ficado parado após a queda do governo socialista de António Costa.

Em 12 de fevereiro deste ano, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, explicou que o Governo mantém a posição de vender 100% da TAP, mas quer um "estreito diálogo" com o PS e está disponível para encontrar soluções quanto à percentagem a privatizar.

Miguel Pinto Luz disse que o processo de privatização da TAP está em "avaliação interna" e que o Governo irá depois publicar um decreto-lei com as regras para a venda, à semelhança do que o anterior executivo socialista fez, em dezembro de 2023, e que foi vetado pelo Presidente da República.

A agência Bloomberg já avançou que o Governo está a ponderar vender pelo menos 49% do capital da TAP, num processo de privatização que deverá arrancar em março e poderá estar concluído até à primeira metade de 2026.

Além da Air France-KLM, os outros dois grandes grupos aéreos europeus -- Lufthansa e IAG -- também já manifestaram publicamente interesse no negócio e já tiveram reuniões com o Governo português.