Air France-KLM investiga acesso fraudulento a base de dados de clientes

Em comunicado enviado à imprensa, o grupo aéreo franco-neerlandês confirmou que está a levar a cabo uma investigação, após uma intrusão detetada numa plataforma externa utilizada pelos centros de contacto (`contact centers`) do grupo.

A empresa indicou que a sua equipa de segurança informática, em colaboração com o seu fornecedor deste tipo de serviços, implementou "rapidamente" "medidas corretivas para resolver o incidente" e evitar a sua recorrência.

O grupo insistiu que os seus próprios sistemas não foram afetados e que a sua segurança não foi comprometida.

A Air France-KLM, que lamentou a situação, adiantou ainda que está a contactar individualmente os clientes cujos dados "possam ter sido alvo de acesso fraudulento" para os alertar para que estejam atentos a quaisquer chamadas ou e-mails que recebam.

O grupo aéreo vincou que nenhuma palavra-passe, número de passaporte ou cartão de crédito, informação de viagem ou milhas dos clientes foram divulgados neste incidente.