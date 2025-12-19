Air France-KLM reforça "forte interesse" na privatização e destaca contributo para Portugal

Em comunicado, o grupo franco-neerlandês reagiu ao anúncio do Governo de que cumpre os requisitos para avançar no processo, juntamente com a IAG e a Lufthansa, no âmbito da privatização da transportadora aérea nacional.

"O Grupo reitera o seu forte interesse na TAP e aguarda com expectativa os próximos passos, nomeadamente a submissão de uma oferta não vinculativa até ao final do primeiro trimestre de 2026", refere a Air France-KLM.

Segundo o grupo, as companhias aéreas da Air France-KLM servem Portugal desde 1940 e operam atualmente mais de 600 voos semanais para cinco destinos no país.

Através da aquisição de uma participação na TAP, a Air France-KLM pretende "aumentar ainda mais a sua contribuição para a economia portuguesa e criar valor para a TAP e para o país", acrescenta o comunicado.

O Governo anunciou hoje que concluiu a fase de pré-qualificação da privatização da TAP e mandatou a Parpública para enviar, a partir de 02 de janeiro, os convites para a apresentação de propostas não vinculativas, cujo prazo termina em 02 de abril.

O caderno de encargos prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, com 5% reservado aos trabalhadores, ficando qualquer participação não subscrita sujeita ao direito de preferência do futuro comprador.