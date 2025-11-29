Airbus deteta questão técnica nos A320. TAP com metade da frota em perigo de parar

Um airbus A320 da JetBlue Airways que viajava de Cancún para Nova Jérsia teve uma perda de altitude repentina. O avião desceu quase 4600 metros e várias pessoas ficaram feridas.



O incidente obrigou a uma aterragem de emergência em Tampa, na Flórida.



Verificou-se uma falha relacionada com radiação solar intensa que pode alterar dados dos elevadores do avião, que são as partes que o empurram para cima e para baixo.



A Airbus ordenou uma atualização imediata de software em 6 mil aviões da família A320.



A Agência Europeia para a Segurança da Aviação determinou a atualização com efeitos a partir deste sábado e sublinha que antes do próximo voo devem ser substituídos ou modificados os computadores que permitem controlar a inclinação do avião.





A TAP tem 58 destes aviões. Em comunicado, a companhia aérea portuguesa diz que está a acompanhar a situação, tendo como prioridade máxima a segurança dos passageiros e tripulações, sem adintar quantas dessas 58 aeronaves da família A320 vão ter de ficar retidas até à atualização do software.





No mundo, são várias as transportadoras aéreas com estes aviões e o problema já está a causar cancelamentos ou atrasos.







Foi um voo do passado dia 30 de outubro que levantou todos os alertas.