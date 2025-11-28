Economia
Airbus ordena atualização de software de seis mil aviões A320
A Airbus está a ordenar uma atualização imediata do software dos A230. O alerta foi lançado depois de um incidente recente nos controlos de voo.
A medida deverá envolver cerca de quase seis mil aviões.
A fabricante europeia de aviões descobriu que a radiação solar intensa pode corromper dados críticos para o funcionamento dos controlos de voo.
Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou que solicitou a todos os clientes que utilizam este 'software' que "suspendam imediatamente os seus voos" após a análise do incidente técnico.
O incidente ocorreu em 30 de outubro, num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.
A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo", informou a empresa europeia.
A empresa reconheceu que "estas recomendações causarão interrupções operacionais para os passageiros e clientes".
"Pedimos desculpa pelo incómodo causado e trabalharemos em estreita colaboração com os operadores, mantendo a segurança como a nossa prioridade absoluta e primordial", acrescentou.
