Albanese afirma que EUA não consultaram Austrália sobre bloqueio de Ormuz

Em declarações à emissora pública australiana ABC, Anthony Albanese sublinhou que não foi contactado para colaborar na operação impulsionada pela Administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, e evitou pronunciar-se sobre a eficácia da medida, insistindo na necessidade de retomar o diálogo diplomático.

"O objetivo deve ser a retoma das conversações de paz e o fim do conflito", assinalou o dirigente, que alertou para o impacto devastador que a escalada das tensões está a ter sobre a economia global, especialmente nos mercados energéticos.

O chefe do Executivo salientou que o país oceânico tem mantido uma posição constante a favor de uma solução negociada e manifestou preocupação com as consequências a longo prazo da crise, tanto em termos económicos como para a estabilidade regional.

As declarações de Albanese surgem depois de as conversações de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão terem fracassado durante o fim de semana, o que levou Washington a anunciar um bloqueio de todo o tráfego marítimo de e para os portos iranianos.

Neste contexto, o primeiro-ministro da Austrália reiterou o apelo do Governo a todas as partes para que regressem à mesa de negociações e deem prioridade a uma saída pacífica para a crise.

Os Estados Unidos vão começar a bloquear todo o tráfego marítimo de entrada e saída nos portos iranianos hoje às 16:00 (hora de Lisboa), conforme anunciado pelo Comando Central das Forças Armadas do país (Centcom), que cobre o Médio Oriente.

"O bloqueio vai ser aplicado de forma imparcial a navios de todas as nações que entrem ou saiam de portos e zonas costeiras do Irão, incluindo todos os portos iranianos no golfo Pérsico e no golfo de Omã", indicou o Centcom em comunicado.