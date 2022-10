Albergaria-a-Velha encerra as piscinas devido ao aumento do custo energético

"As piscinas de Albergaria-a-Velha, Branca e São João de Loure encerram a partir do dia 31 de outubro de 2022, estando a preparar programas alternativos para os utentes", refere um comunicado da Câmara.

A decisão é justificada "pelo elevado aumento" do custo do gás natural e da energia elétrica.

"Esta é uma decisão que foi muito ponderada e difícil de tomar, baseada no bom senso, mas necessária na presente data", afirma António Loureiro, presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha.

Perante a avaliação de consumos reais e os preços energéticos do mercado para 2023, a fatura dos três equipamentos "revela um aumento na ordem de 1,2 milhões de euros, em relação aos preços do ano de 2019", contabiliza o executivo municipal.

O município de Albergaria-a-Velha "confronta-se com um aumento da fatura energética 10 vezes superior ao estimado", custo esse que a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha diz ser incomportável.

Face a esse contexto energético, a autarquia considera ser "um ato de má gestão" contratar energia para esses três equipamentos a valores "tão elevados".

"Essa fatura comprometeria a atividade municipal", justifica o presidente da câmara, António Loureiro.

"O momento de crise que atravessaremos em 2023, com a mais alta taxa de inflação dos últimos 30 anos, e a incerteza associada a novos aumentos dos preços em geral, impõe que este executivo tenha decidido pela suspensão temporária do funcionamento das três piscinas municipais", refere.

O executivo municipal garante que os recursos financeiros resultantes do encerramento das piscinas municipais, serão empregues "no reforço e alargamento do apoio social a mais famílias e empresas, através dos programas existentes".