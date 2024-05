Alcochete é escolha do Governo de Montenegro para novo aeroporto

. Até lá, vão ser feitos investimentos para que o atual Aeroporto Humberto Delgado aguente a pressão.

O anúncio da decisão será oficializado pelo primeiro-ministro na sequência da reunião do Governo.

Na passada quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, Luís Montenegro remetera para breve o anúncio de uma decisão sobre a localização da nova infraestrutura aeroportuária.

"Essa é uma matéria que também está a ser analisada, como muitas outras, e nas próximas semanas nós teremos semanalmente o nosso Conselho de Ministros e adiantaremos as nossas decisões", indicava então o chefe do Governo da Aliança Democrática.

Alcochete apresenta “mais vantagens”

Telejornal de 5 de dezembro de 2023

, entre as duas soluções viáveis para um- aeroporto que funciona como plataforma de distribuição de voos - intercontinental.Em cima da mesa estavam duas opções: Humberto Delgado + Campo de Tiro de Alcochete, até ficar unicamente Alcochete com mínimo de duas pistas, bem como Humberto Delgado + Vendas Novas, até ficar unicamente Vendas Novas, também com um mínimo de duas pistas.A comissão criada no final de 2022, tendo como coordenadora-geral de uma equipa de seis coordenadores técnicos a professora Rosário Partidário, foi incumbida de avaliar as nove opções de acordo com cinco fatores críticos de decisão definidos pela CTI: