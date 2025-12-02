Alemanha atravessa a crise mais profunda desde a fundação da República Federal

"A situação económica está em queda livre, mas o Governo não está a reagir com determinação suficiente", criticou o presidente da BDI, Peter Leibinger, que apontou que a indústria alemã se vê no final de 2025 perante um "ponto mínimo dramático".

De acordo com a BDI, a produção industrial cairá em 2025 pelo quarto ano consecutivo, em 2%, em comparação com os 0,5% previstos originalmente, o que implica que não se trata de uma "fase conjuntural", mas de uma "contração estrutural".

Desde o pico alcançado em 2018, a produção industrial encadeou nove trimestres seguidos de contração e após a recuperação registada no início de 2025, no terceiro trimestre deste ano reduziu-se novamente em 0,9% em relação aos três meses anteriores e em 1,2% na comparação homóloga.

A BDI pediu por isso uma mudança na política económica em que se priorizem a competitividade e o crescimento, já que cada mês que passa sem reformas estruturais provoca a perda de mais postos de trabalho e reduz as margens de atuação futuras do Estado.

"O Governo deve priorizar investimentos em vez de gastos de consumo. O fundo extraordinário deve ser usado de forma transparente para investimentos adicionais", reclamou a organização, que também exigiu a eliminação de entraves burocráticos, bem como alívio fiscal para as empresas.