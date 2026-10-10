Alemanha "toma nota" de acordo dos EUA para receber gasóleo russo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na sexta-feira ter negociado com o líder russo, Vladimir Putin, a entrega de gasóleo russo para conter os preços do combustível, em troca do alívio das sanções contra Moscovo.

"O Governo alemão mantém as decisões de sancionar a Rússia e trabalha, conjuntamente com os parceiros europeus, em novas sanções", declarou o porta-voz do chanceler alemão, Friedrich Merz, à agência francesa AFP.

Stefan Kornelius disse que a Alemanha, aliada militar de primeira linha de Kiev, se limitava a "tomar nota" da decisão norte-americana.

"O apoio à Ucrânia na sua luta defensiva [contra a Rússia] permanece inabalável", assegurou Kornelius.

O porta-voz de Merz acrescentou que prosseguia também "o trabalho diplomático com vista a uma solução de paz".

O anúncio de Trump coincidiu com o reinício, na sexta-feira, em Miami, das conversações entre equipas norte-americanas e ucranianas sobre a guerra, com a presença de conselheiros de segurança nacional de vários países europeus.

O acordo de Washington com Moscovo gerou forte protesto do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que classificou a medida como injusta e "imprópria de um aliado".

Para Zelensky, o acordo concede à Rússia a oportunidade de exportar gasóleo em vez de reforçar as sanções motivadas pela guerra contra a Ucrânia iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.

Desde o regresso de Trump ao poder nos Estados Unidos, em janeiro de 2025, a Alemanha consolidou-se como o principal apoio militar de Kiev.

Merz deslocou-se no domingo à capital ucraniana para formalizar uma nova promessa de ajuda financeira, numa altura em que o país se prepara para enfrentar o quinto inverno de guerra.

O acordo sobre fornecimento de gasóleo russo foi alcançado durante uma conversa telefónica entre Putin e Trump, que o líder dos Estados Unidos descreveu como "extremamente bem-sucedida".

"A Rússia fornecerá de imediato mais de 300 mil toneladas de combustível gasóleo aos mercados norte-americano e mundial", anunciou Trump na rede social de que é proprietário.

Trump referiu que a Rússia vai fornecer "500 mil toneladas durante o mês de novembro e um milhão de toneladas imediatamente a seguir".

"Além disso, em função do estado das suas refinarias de gasóleo, a Rússia entregará posteriormente --- num curto prazo --- três milhões de toneladas de combustível gasóleo", acrescentou, citado pela agência espanhola EFE.

O anúncio de Trump surge num momento de preocupação na Casa Branca (presidência) e no Partido Republicano relativamente às sondagens para as eleições intercalares de 03 de novembro.

Os democratas aparecem com sete pontos de vantagem sobre os republicanos, em grande parte devido ao descontentamento popular com os altos preços do gasóleo e o custo de vida.