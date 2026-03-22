Alerta da Confederação dos Agricultores. Impacto da guerra "vai ser enorme" se não houver redução dos impostos e taxas no gasóleo agrícola

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena1 e do Jornal de Negócios, o presidente da CAP, Álvaro Mendonça e Moura, avisa que o impacto vai ser enorme com consequências não só para os agricultores, mas também para o consumidor final, se não houver redução dos impostos e taxas no gasóleo agrícola.



Álvaro Mendonça e Moura defende ajudas a fundo perdido para os agricultores afetados pelas tempestades e que é preciso ir buscar dinheiro ao Orçamento do Estado porque as verbas do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) não são suficientes. Nem o PEPAC chega para apoiar, nem a reserva de crise da União Europeia (UE).



Neste sentido, o presidente da CAP considera que, se o primeiro-ministro não está preocupado com os défices excessivos, então que isso não o impeça de ajudar quem precisa, e deseja que por causa da guerra, quem sofreu com as tempestades não seja esquecido.



Nesta entrevista ao Conversa Capital, o presidente da CAP diz acreditar que pode haver acordo entre Governo e parceiros e que isso está mais perto de acontecer, e que a CAP está disponível para assinar o acordo se o mesmo não diminuir a possibilidade de ter mais mão de obra disponível.



A entrevista ao presidente da CAP é conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.