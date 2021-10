Alerta FMI. Crise económica afegã pode alastrar à região e gerar crise humanitária grave

O país "enfrenta uma grave crise fiscal e de folha de pagamentos", acrescentou.







A crise económica afegã irá igualmente atingir as economias paquistanesa, turquemena e uzbeque, suas principais parceiras. "As exportações para o Afeganistão são muito relevantes em termos económicos e sociais" para estes países, referiu o FMI, já para não falar na fuga de afegãos à pobreza. A crise irá também desencadear provavelmente uma nova onda de refugiados com impacto sobretudo nos países vizinhos, na Turquia e na Europa, referiu o FMI, sem dar quaisquer estimativas quanto a números.



"Um grande afluxo de refugiados poderá, sublinhando a necessidade de assistência por parte da comunidade internacional", acentuou a perspetiva lúgubre.

De acordo com as contas do FMI baseadas na migração proveniente do Afeganistão até agora, se mais um milhão de pessoas abandonarem o país para os Estados vizinhos, o custo anual em dólares para os abrigar será de 100 milhões para o Tajiquistão (equivalente a 1.3 por cento do seu PIB), de 300 milhões para o Irão (0.003 por cento do PIB) e de mais de 500 milhões para o Paquistão (0.2 por cento do PIB do país).





O Tajisquistão avisou há já um mês que não irá conseguir acolher grandes números de refugiados sem assistência internacional e outros países da Ásia Central sublinharam que não tencionam receber quaisquer afegãos.

Russos, chineses e paquistaneses na linha da frente

O Afeganistão tem igualmente sido fonte de dólares em moeda, de forma tanto legítima como ilegítima, devido ao seu estatuto de beneficiário de fundos humanitários.Apesar da quebra económica, o FMI espera que a crise reforce estes fluxos, que se estendem a toda a região, devido ao expectável acréscimo de auxílio internacional em apoio às populações.Reunidos em Moscovo em cimeira na véspera de receber os novos senhores do Afeganistão,A reunião de quarta-feira será contudo exploratória e não se esperam resultados nem medidas concretas.O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, frisou ainda que o acolhimento de Moscovo não implica que o Governo russo esteja pronto para reconhecer o homólogo talibã.O assunto "não está a ser discutido para já", afrimou Lavrov aos repórteres. "Como outros países influentes na região,", como não afastar mulheres e minorias da Administração do país.A instabilidade na região iria prejudicar os interesses russos e a influência que Moscovo mantém nas antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central além de potenciar o crescimento do islamismo radical. Receios partilhados com Pequim.

Segurar com uma mão, dar com a outra

Os Estados Unidos já anunciaram que não vão estar presentes na reunião de Moscovo mas que esperam participar em rondas futuras.

Perante a gravidade da crise económica que se avizinha,colocadas em países terceiros.A maioria destas reservas encontram-se maioritariamente nos Estados Unidos e"Acreditamos ser essencial a manutenção das nossas sanções contra os talibãs mas ao mesmo tempo encontrar meios de levar assistência humanitária legítima ao povo afegão.. É exatamente isso que estamos a fazer", garantiu Adeyemo ao Comité do Senado para a Atividade Bancária.A rede Haqqani é um grupo afiliado com os talibãs que opera junto à fronteira com o Paquistão e que será responsável por alguns dos piores atentados suicidas na guerra liderada pelos Estados Unidos nos últimos 20 anos.A Administração Biden anunciou entretanto o nome do substituto de Zalmai Khalilzad, o seu enviado especial para o Afeganistão, que terá alcançado "bons progressos" nos contactos com os talibãs, de acordo com estes últimos, e que anunciou a demissão segunda-feira.Os novos senhores de Cabul declararam-se "otimismas quanto à continuação de tais progressos com o novo enviado, Tom West, e a total implementação do Acordo de Doha que irá normalizar as relações entre ambos os Governos".