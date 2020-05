Alexandra Leitão diz que "medidas de retirada de rendimentos não serão a primeira opção"

Os cortes salariais não serão a primeira opção do Governo diz ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios. Alexandra Leitão assume também que pode ser difícil cumprir a promessa do aumento salarial no próximo ano e nem sequer afasta totalmente a possibilidade do congelamento das progressões na Administração Pública.