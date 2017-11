Alexandre Fonseca substitui Claudia Goya na liderança da PT

RTP21 Nov, 2017, 18:44 / atualizado em 21 Nov, 2017, 19:06 | Economia

O comunicado enviado pela Altice esta tarde põe fim às dúvidas sobre as mudanças na cúpula da PT, depois de a imprensa ter noticiado ainda na segunda-feira a saída de Claudia Goya.



A Altice confirma assim que Goya deixa o cargo de presidente executiva da Portugal Telecom com efeito imediato e passa a ser presidente não executiva.



Quem sai mesmo da Altice é Paulo Neves, o homem que antecedeu Claudia Goya na presidência executiva da PT. Com a chegada de Goya no verão de 2017, Paulo Neves tinha deixado o cargo de presidente executivo e assumido o de presidente não executivo. Um lugar que cede agora à mesma Claudia Goya.

Alexandre Fonseca assume liderança

O novo CEO da Portugal Telecom era até agora diretor de tecnologia do grupo. Foi a cara do projeto de expansão da rede de fibra ótica da PT nos últimos anos e era já apontado como provável sucessor de Claudia Goya no mais importante cargo da operadora nacional.



A Altice explica que a sua nomeação faz parte do processo de “reorganização do grupo recentemente anunciada” com uma estrutura que “representa um retorno à organização inicial que fez crescer e credibilizou o grupo Altice no mundo”.



O grupo francês que comprou a PT em 2015 sublinha ainda que mantém a “clara inequívoca aposta na aquisição da Media Capital”, grupo a que pertence a TVI. A Altice diz aguardar “serenamente” as decisões dos reguladores.



O grupo Altice vive atualmente uma fase conturbada. As ações caíram fortemente depois de o grupo ter revelado a 2 de novembro que as receitas diminuíram 1,8 por cento no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2016.



Os resultados levaram os investidores a temer que a Altice não consiga pagar a sua avultada dívida. O grupo tem uma dívida que ronda os 50 mil milhões de euros, tendo crescido mais 361 milhões face ao final do segundo trimestre.



Perante estes resultados, o fundador e principal acionista da Altice, Patrick Drahi, assumiu no início do mês a presidência do Conselho de Administração, depois de o grupo ter anunciado a reorganização da administração e a saída de Michel Combes da presidência do grupo internacional.