Algarve, Açores e Madeira distinguidos nos World Travel Awards

Os vencedores dos World Travel Awards 2021 para a Europa foram anunciados esta sexta-feira e Portugal foi distinguido em várias categorias. O Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia da Europa, os Açores foram distinguidos como Destino de Turismo de Aventura Líder da Europa e a Madeira revalida o título de Melhor Destino Insular da Europa. Também os Passadiços do Paiva foram reconhecidos com dois prémios e a TAP Air Portugal volta a vencer como a Melhor Companhia Aérea a voar para África e para a América do Sul.