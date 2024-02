Alibaba aprova recompra adicional de ações no valor de 23 mil milhões de euros

As ações da empresa negociadas na bolsa de valores de Hong Kong afundaram 6,8% durante a sessão de hoje, depois da apresentação dos resultados.

O preço das ações da Alibaba cotadas em Nova Iorque caiu 5,9% na quarta-feira, após ter desvalorizado quase 26%, no ano passado.

A Alibaba registou um aumento de 5% nas vendas para 260,3 mil milhões de yuan (quase 34 mil milhões de euros) no trimestre que terminou em dezembro, falhando ligeiramente as estimativas dos analistas.

O lucro líquido caiu para 14,4 mil milhões de yuan (1,85 mil milhões de euros), uma queda de 77%, em comparação com o ano anterior.

A empresa, sediada em Hangzhou (leste), atribuiu a drástica diminuição ao declínio dos investimentos em ações e à queda das receitas. A Alibaba tem lutado para sustentar o crescimento e enfrenta uma concorrência crescente no setor do comércio eletrónico por parte de rivais como a Pinduoduo e a ByteDance, que opera a rede social TikTok.

Numa chamada com analistas, o presidente da Alibaba, Joseph Tsai, disse que a empresa já não planeia cotar as ações da unidade de logística Cainiao e da unidade de negócios de mercearia Freshippo, dadas as "condições de mercado desafiantes".

Anteriormente, o grupo abandonou os planos de cisão do negócio de nuvem, citando incertezas sobre as restrições à exportação dos Estados Unidos de `chips` semicondutores avançados usados.

A Alibaba está a tentar vender algumas das participações não essenciais, incluindo várias operações de retalho, disse Tsai.

"Temos uma série de negócios tradicionais de retalho físico no nosso balanço e estes não são o nosso foco principal", afirmou.

A empresa reestruturou inicialmente as atividades em março, dividindo-as em seis unidades que acabaram por angariar capital próprio, ao mesmo tempo que abriu o capital para melhorar o valor para os acionistas.

Na tentativa de acelerar o crescimento, em dezembro, a Alibaba nomeou o atual diretor executivo Eddie Wu como novo diretor do negócio de comércio eletrónico, substituindo Trudy Dai, executiva de longa data da Alibaba. Isso aconteceu semanas depois de a rival PDD, que opera a Pinduoduo, ter ultrapassado a Alibaba em valor de mercado.

A empresa tem lutado para recuperar, na sequência de uma repressão regulamentar sobre a indústria tecnológica na China e de uma multa de 2,8 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) que teve de pagar depois de as autoridades terem considerado que tinha violado os regulamentos antimonopólio.