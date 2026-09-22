Alibaba lança novo chip de IA três vezes mais potente que modelo anterior

O anúncio foi feito pelo presidente executivo do grupo, Eddie Wu, durante a conferência anual Apsara, realizada em Hangzhou, no leste da China, onde a empresa apresentou uma estratégia assente em três pilares: modelos de IA, chips e computação em nuvem.

Wu afirmou, segundo uma transcrição divulgada pelo portal corporativo Alizila, que o novo Zhenwu V900, desenvolvido pela T-Head, a unidade de semicondutores da Alibaba, oferece um desempenho três vezes superior ao do Zhenwu M890, o modelo anterior.

Segundo o responsável, um `cluster` baseado no V900 poderá suportar até 500 mil placas para tarefas de treino e inferência de modelos avançados, e a empresa prevê um forte aumento das entregas anuais de chips de IA.

A apresentação ocorre em plena corrida das tecnológicas chinesas para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, como a norte-americana Nvidia, cujos semicondutores mais avançados estão sujeitos a controlos de exportação de Washington por motivos de segurança nacional.

As restrições transformaram a capacidade computacional num dos principais obstáculos enfrentados pelas empresas chinesas de IA.

O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, afirmou nos últimos meses que a maior diferença face aos Estados Unidos não reside no talento nem na tecnologia, mas nos "recursos computacionais".

A Alibaba anunciou também que pretende que a capacidade global dos centros de dados operados pela Alibaba Cloud ultrapasse os 20 gigawatts em 2032, perante uma procura por IA que Wu classificou como "excecionalmente forte".

O responsável reconheceu que a procura do setor a médio e longo prazo "supera largamente" a capacidade de oferta da empresa.

A tecnológica indicou ainda que a equipa responsável pela Qwen, a sua família de modelos de IA e um dos principais eixos da aposta na computação em nuvem, planeia treinar um novo sistema com entre cinco e 10 biliões de parâmetros.

A empresa apresentou em agosto o Qwen3.8-Max, com 2,4 biliões de parâmetros, e tem apostado também em modelos de código aberto destinados a programadores e empresas.

A Alibaba lançou no mesmo mês uma emissão de ações superior a 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,7 mil milhões de euros) para financiar infraestruturas de IA, no âmbito de um plano para investir 380 mil milhões de yuan (mais de 49 mil milhões de euros) em IA e computação em nuvem ao longo de três anos.