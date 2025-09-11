Alibaba quer captar 2.985 ME em obrigações para reforçar aposta na `cloud`

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong - onde está cotado juntamente com Nova Iorque -, a empresa indicou que os títulos vencem em setembro de 2032 e serão oferecidos em venda privada, com a possibilidade de conversão em ações da Alibaba negociadas nos Estados Unidos.

Do total angariado, 80% será destinado à expansão de centros de dados, modernização tecnológica e melhoria de serviços para responder à "crescente procura" no setor `cloud`, enquanto os restantes 20% visam fortalecer a presença internacional da empresa no comércio eletrónico.

Embora este último continue a ser o principal gerador de receitas da Alibaba, a liderança do grupo tem apontado a computação em nuvem e a inteligência artificial (IA) como eixos estratégicos para o crescimento futuro.

Com o seu modelo de IA Qwen como referência, a Alibaba tornou-se uma das faces mais visíveis do setor emergente da inteligência artificial na China. Em fevereiro, a empresa anunciou investimentos de pelo menos 380 mil milhões de yuan (45,6 mil milhões de euros) em infraestrutura para IA e serviços `cloud`.

Após o anúncio da emissão de obrigações, as ações da Alibaba em Hong Kong subiam 0,63% por volta das 13:00 locais (06:00, em Lisboa), acumulando uma valorização de quase 77% desde o início do ano.