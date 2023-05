Alijó paga tratamento às vinhas afetadas após intensa queda de granizo e chuva

Destes 1.600 hectares de área, 400 foram severamente afetados pela queda de granizo e chuva, pondo em causa a vida da planta, explicou à Lusa o autarca, José Rodrigues Paredes.

Já cerca de 700 hectares registaram perdas na ordem dos 50%, acrescentou.

"Foi atingida uma área muito significativa e as perdas foram muito elevadas", reforçou.

No total, José Rodrigues Paredes estimou que foram mais de 200 os produtores atingidos por este mau tempo.

Contudo, o presidente da autarquia não conseguiu ainda adiantar o valor dos prejuízos, dado tratar-se de uma área muito grande.

São Mamede de Ribatua e Castedo e Cotas foram as duas freguesias mais afetadas e são, simultaneamente, as mais "densamente povoadas" em termos de vinha, salientou.

Além de ter afetado essencialmente as vinhas, o mau tempo causou ainda estragos nos olivais e nas produções hortícolas e frutícolas, disse.

O presidente do município contou que há muitas famílias com o rendimento em causa, motivo pelo qual vai custear na totalidade o tratamento à base de cálcio para a cicatrização das videiras.

Para isso, explicou, os produtores têm apenas de fazer prova da titularidade das vinhas e apresentar as faturas de compra dos produtos.

"É um investimento significativo, mas vamos suportá-lo na íntegra", garantiu.

Já a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte) ressalvou hoje, através de um aviso publicado na sua página oficial de internet, que a previsão meteorológica aponta para a continuação da instabilidade climática, aconselhando os viticultores a realizarem um tratamento anti-míldio e anti-oídio nas vinhas que se encontrem desprotegidas.

E nas vinhas que foram oportunamente tratadas, a DRAP Norte recomenda a renovação do tratamento de acordo com a persistência de ação do produto utilizado.

"Aconselhamos a imediata realização de um tratamento anti-míldio e anti-oídio adicionando à calda um adubo foliar com elevada percentagem de cálcio", frisou.

Acrescentando que "o tratamento será tanto mais eficaz quanto mais rapidamente for efetuado".

A DRAP Norte ressalvou que não deverá ser utilizado cobre por causar maior stress às plantas, nem fosetil de alumínio por ser incompatível com os adubos foliares.