Allianz regista lucro líquido de 6,39 MME até setembro

O desempenho deve-se a uma melhoria operacional em todos os segmentos, exceto na gestão de ativos.

A Allianz deu conta de que as receitas globais do grupo subiram 4,7%, para 122,1 mil milhões de euros, entre janeiro e setembro, e o lucro operacional aumentou 3,6%, para quase 11 mil milhões de euros.

O rácio de capitalização situou-se em 212% no final do terceiro trimestre de 2023, em comparação com 201%, um ano antes.

O presidente-executivo da Allianz, Oliver Bate, sublinhou que a aposta na eficiência permitiu um crescimento rentável com margens saudáveis, colocando a seguradora numa "excelente trajetória para atingir" os objetivos.

Bate afirmou que nos primeiros nove meses deste ano a empresa registou um "crescimento robusto" no volume de negócios, no lucro operacional e no lucro líquido principal.

O presidente executivo da Allianz confirmou as previsões de um resultado operacional entre 13,2 e 15,2 mil milhões de euros em 2023, apesar de uma queda no terceiro trimestre.

O lucro operacional caiu no terceiro trimestre para 3,5 mil milhões de euros (-14,6%) devido a uma queda no negócio de seguros de propriedades e acidentes (-25%), afetado por um maior número de catástrofes naturais, o mais elevado numa década.