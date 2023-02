Allianz Trade vai comprar participação do BPI na COSEC e passa a deter 100% do capital

Em comunicado divulgado hoje, a Allianz Trade recorda que a COSEC, companhia de seguros de crédito, constituiu-se como uma "joint-venture (parceria)" , de 50/50, entre a Allianz Trade e o Banco BPI em 2007.

A Allianz irá agora adquirir a participação de 50% que o BPI detém, pelo que "após a conclusão da operação, vai passar a deter 100% da empresa".

"A operação está ainda sujeita às aprovações regulamentares, incluindo em matéria de concorrência, e deverá estar concluída no primeiro semestre de 2023", assinala.

Por outro lado, a COSEC e o BPI vão "renovar a sua parceria, assinando um novo acordo de distribuição no momento da conclusão da transação".

"A COSEC já era parte da família Allianz Trade e estamos muito felizes por recebê-los como membro de pleno direito do nosso Grupo. Esta é uma grande oportunidade de negócio e um novo passo na nossa estratégia de crescimento que nos permitirá reforçar a nossa presença no Sul da Europa", disse Loeiz Limon-Duparcmeur, administrador financeiro (CFO) do grupo e membro do Conselho de Administração da Allianz Trade, responsável pelas áreas de Finanças e Gestão de Investimentos, citado em comunicado.

Por seu lado, Pedro Barreto, membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco BPI, considerou que "este acordo vai fortalecer ainda mais a cooperação entre o Banco BPI e a Allianz Trade na distribuição de seguros de crédito às empresas".