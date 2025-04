Alphabet supera expectativas com lucros de 34,5 MMUSD, 46% acima dos homólogos

O lucro aumentou 46% homólogos, para 34,5 mil milhões de dólares, o que representa uma ultrapassagem das pressões judiciais e da concorrência que enfrenta em uma economia prejudicada pela guerra comercial desencadeada por Donald Trump.

O desempenho trimestral específico da Google, controlada pela Alphabet, indica um aumento dos lucros em 28%, para 26,5 mil milhões de dólares, enquanto o volume de negócios subiu 12%, para 96,5 mil milhões.

Os números desta conhecida empresa do conglomerado baseado em Mountain View, no Estado da Califórnia, ilustram a persistência do velho domínio do seu motor de busca no presente contexto de incerteza.

Porém, enquanto enfrenta, por um lado, ameaças da concorrência provenientes das alterações tecnológicas causadas pela inteligência artificial, por outro, a Google confronta-se com decisões judiciais, que consideram o motor de busca e a rede digital de publicidade como monopólios ilegais.

O motor de busca está a responder à intensificação da concorrência com um produto chamado AI Overviews e a testar uma plataforma de diálogo, designada AI Mode, que pode conduzir a uma mudança ainda mais radical do seu modelo de negócio.

Entretanto, a Google está a procurar gerir a intenção do Departamento de Justiça de a dividir e impor-lhe outros constrangimentos, depois de um juiz federal, em 2024, ter classificado o seu motor de busca como um monopólio ilegal.

E, para piorar a situação, a sua rede de rede digital de publicidade foi acusada de abuso de poder já em abril, em outro caso apresentado pelo Departamento de Justiça.

Em todo o caso, o conglomerado não dá mostras de contenção, ao manter os planos de investimento de 75 mil milhões de dólares durante este ano em inteligência artificial e outra tecnologia e querer a aprovação para a compra da empresa de cibersegurança Wiz, um negócio avaliado em 32 mil milhões de dólares.

"Estamos confiantes quanto às oportunidades existentes", disse o presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, em comunicado.