Alstom e a Talgo escolhidas para apresentar propostas para alta velocidade

"Depois de analisadas as duas candidaturas apresentadas, o júri validou a admissão a concurso das empresas candidatas, a Alstom (ALSTOM Ferroviária Portugal, S.A. e ALSTOM Ferroviaria S.p.A.) e a Patentes Talgo, S.L", lê-se no comunicado da CP.

Em causa está a compra de 12 automotoras de alta velocidade, respetivas peças de parque e ferramentas especiais, bem como a opção de aquisição de mais oito automotoras.

A CP refere que o concurso, com um preço base de 504 milhões de euros, inclui, também, um serviço de manutenção integral, a executar pelo adjudicatário nos dois anos subsequentes à receção do primeiro comboio.

As próximas etapas do processo são a apresentação e análise de propostas, seguindo-se a decisão. O calendário do concurso prevê a assinatura do contrato no primeiro trimestre de 2027, sendo que o primeiro comboio deve ser entregue no primeiro trimestre de 2031.

"Este concurso é um passo importante para concretizar a entrada da CP na alta velocidade. Com estes investimentos decisivos estamos a preparar a empresa para responder às necessidades de mobilidade das próximas décadas, com uma oferta mais moderna, eficiente e capaz de aproximar pessoas e regiões" afirmou o presidente do Conselho de Administração da CP, Pedro Moreira, citado no comunicado.