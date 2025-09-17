Alterações à greve são resposta a "perceção social" e visam interesses económicos

"Aquilo que o anteprojeto vem fazer é, parece-me, tentar arranjar soluções para problemas que muito sinceramente não existem e cria problemas novos, incluindo de inconstitucionalidade", afirmou o secretário executivo da União Geral de Trabalhadores (UGT), Carlos Alves, que esteve hoje a ser ouvido no parlamento, na sequência de um requerimento pedido pelo grupo parlamentar do Chega.

O anteprojeto de reforma da legislação laboral prevê incluir o abastecimento alimentar, os serviços de cuidado a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência e os "serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais" nos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de greve.

O Governo tem justificado a intenção de alargar os serviços mínimos com o "equilibrar" do direito à greve com a satisfação das necessidades sociais impreteríveis.

Para o secretário executivo desta central sindical, o Governo está "dar resposta àquilo que é uma ilusão".

"É uma perceção social, que se tende a gerar, sobretudo, nas entrevistas de rua, mas que não constituem de todo a imagem que a população tem sobre o direito à greve", acrescentou, durante a audição na comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, no parlamento.