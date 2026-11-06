Alterações ao Orçamento. AD admite novo "bónus" nas pensões, Chega insiste na descida da idade da reforma

O PSD e o CDS-PP admitiram esta sexta-feira um novo suplemento extraordinário destinado aos pensionistas, caso as finanças públicas o permitam ao longo de 2027. Sugeriram ainda estender a garantia pública aos jovens que optem pela autoconstrução de habitação.

As duas propostas foram anunciadas pelo "vice" da bancada social-democrata, Hugo Carneiro, numa conferência de imprensa sobre alterações ao Orçamento do Estado para 2027 na especialidade.

A Aliança Democrática (AD) “mantém o compromisso com os pensionistas”, pelo que, “havendo condições em termos de finanças públicas para atribuição do suplemento extraordinário aos pensionistas, continuaremos a fazê-lo, tal como já fizemos", declarou.





O dirigente da bancada social-democrata disse depois que, na área da habitação e da juventude, o PSD e o CDS vão propor "o alargamento da garantia pública às situações dos jovens que constroem a sua habitação".





"O regime de autoconstrução estava excluído do regime da garantia pública. Com esta intenção da AD, passarão a estar incluídos".





Outra medida apresentada pelo PSD e CDS diz respeito à liquidação antecipada de créditos de habitação.





"Propomos que em 2027 haja uma isenção das comissões de amortização antecipada dos créditos de habitação de taxa variável, sendo que se o regime do crédito for de taxa mista, no período em que vigora a taxa variável, essa comissão de amortização antecipada está também isenta", esclareceu.

Chega insiste na descida da idade da reforma e do IVA dos combustíveis

O Chega vai insistir na descida da idade da reforma, propondo o congelamento em 66 anos e nove meses no próximo ano, e voltar a propor a redução do IVA dos combustíveis. André Ventura indicou que o partido vai apresentar cerca de 600 propostas de alteração.

Questionado sobre o custo que este congelamento da idade da reforma representaria, o presidente do Chega estimou "um impacto muito reduzido orçamentalmente", de "menos de 0,1%".

No que toca ao aumento do preço dos alimentos, o Chega propõe o aumento do subsídio de refeição, mas não especifica um valor.

"No caso da Administração Pública especificamente, seja criado um cartão de refeição que atualize, ou seja, que vá acompanhando os preços de inflação em matéria de alimentação, e que no setor privado tenhamos uma indexação também desse aumento de apoio àquilo que vai ser do aumento do custo dos bens alimentares", indicou.

No OE2027, o Chega volta a insistir também na descida do IVA dos combustíveis, propondo que seja temporária e vigore "enquanto se mantiver a crise dos combustíveis".

Na habitação, o Chega quer o regresso das deduções em IRS dos juros dos créditos à habitação, até 1200 euros, e o aumento para 25% da dedução do valor das rendas.

"O Chega estima que estas propostas são acauteláveis sem gerar um défice orçamental", afirmou.

PS quer compensar descida do ISP e IVA Zero com IRC e fim das rendas moderadas





O PS propõe, por seu lado, a redução temporária do ISP e a isenção de IVA no cabaz alimentar, compensando esta diminuição de receita com a suspensão da descida do IRC e a revogação das rendas moderadas de 2.300 euros.





Segundo o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, as duas medidas terão um custo estimado de 380 milhões de euros, e todas as iniciativas do PS têm uma receita associada de mais de 500 milhões de euros.

O PS vai apresentar cerca de 180 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027, adiantou.

Os socialistas vão propor a redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) equivalente à descida do IVA dos combustíveis de 23% para 13%, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2027 e uma duração inicial de três meses, bem como uma duplicação do apoio ao gasóleo agrícola, dos atuais 10 para 20 cêntimos por litro.





Para financiar este alívio fiscal, o PS propõe a suspensão durante 2027 da descida prevista do IRC em um ponto percentual, que representa uma perda de receita estimada pelo Governo em 300 milhões de euros, embora a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) a calcule em 400 milhões.





Findo o primeiro trimestre, o PS propõe que a manutenção da redução do ISP seja reavaliada trimestralmente, tendo em conta a evolução dos preços dos combustíveis e a receita adicional que o Estado possa arrecadar devido a uma inflação superior à prevista no Orçamento.

O PS insiste também na isenção de IVA no cabaz de bens alimentares essenciais, financiando a medida através da revogação dos incentivos fiscais para as chamadas rendas moderadas, cujo teto máximo são 2.300 euros. O partido contabiliza que a revogação deste regime fiscal permitirá evitar uma perda de receita de 209 milhões de euros.





O PS vai ainda voltar a propor o congelamento das propinas do ensino superior e levará à discussão orçamental a isenção de impostos sobre mais-valias na venda de segundas habitações e o fim dos privilégios fiscais para não-residentes.

PCP propõe repor pensões a reformados da CGA notificados para devolver montantes





O PCP propôs, no quadro das alterações ao Orçamento do Estado para 2027, a reposição das pensões de reformados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) notificados para devolver montantes.





Em conferência de imprensa, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, anunciou também propostas no sentido de maior investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no ensino público, com alterações nas carreiras e apoios ao alojamento.





Quanto ao SNS, o PCP apresentou propostas para "a integração do internato médico na carreira médica e a criação de um programa de regresso de profissionais ao SNS, que considere a alteração de posicionamento remuneratório, de acordo com o tempo de serviço, mas também a atribuição de apoios à habitação ou apoios familiares".

"Na educação, para assegurar que os estudantes tenham professor a todas as disciplinas, propomos que a valorização da carreira docente considere a manutenção da natureza de corpo especial, as remunerações, as progressões, a avaliação sem quotas, entre outras, e no âmbito da negociação coletiva com os sindicatos, assim como a atribuição de um apoio ao alojamento", acrescentou a líder parlamentar do PCP.





Segundo Paula Santos, o PCP apresentou "mais de 500 propostas" de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 na especialidade, que incluem o reforço da ação social escolar e a gratuitidade do material escolar, refeições e visitas de estudo, bem como dos transportes públicos para maiores de 65 anos.

PAN quer IVA zero e dedução de juros da habitação

O PAN apresentou cerca de 90 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027, incluindo a devolução do IVA do cabaz essencial às famílias carenciadas e a dedução dos juros do crédito à habitação.

O partido propõe também uma moratória que permita o aumento da isenção de impostos sobre mais valias de três para cinco anos, até ao final de 2029, abrangendo situações de habitação própria permanente ou de segunda habitação, bem como o aumento para mil euros do limite de dedução das rendas em IRS.

Na proteção animal, o partido representado por Inês de Sousa Real no Parlamento insiste na descida de 23% para 6% dos IVA dos serviços veterinários, quer criar um vale de saúde animal destinado a famílias mais carenciadas, propõe o fim dos apoios públicos às touradas e a reposição da linha de denúncia "Defesa Animal" da PSP.

Em matéria ambiental, defende o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e uma transição climática que não recaia "desproporcionalmente sobre as famílias de menores rendimentos, sem alternativas acessíveis de transporte, energia e habitação".

Na saúde, o PAN quer o pagamento a 100% das baixas por doença oncológica e a criação de um plano nacional para doenças raras, bem como o reforço da contratação de psicólogos para escolas e ensino superior.



