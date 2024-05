Alterações fiscais tornam processo de reembolso de IRS mais complexo

Foto: Sara Piteira - RTP

Alterações fiscais, sobretudo introduzidas pelo programa Mais Habitação, estão a dificultar o processamento das declarações de IRS. No entanto, fonte do ministério das Finanças disse à RTP que não se verificam "anomalias ou constrangimentos" na validação e liquidação das declarações e garante que os trabalhos estão a decorrer com normalidade.