Altice critica critérios da Anacom sobre reclamações e acusa de servirem para "denegrir" setor

Na semana passada, a Anacom divulgou que recebeu 11,7 mil reclamações sobre serviços de comunicações em outubro, um crescimento de 22% em termos homólogos, referindo que "todos os principais operadores de serviços viram aumentar as suas reclamações face a igual período do ano anterior", com a Meo a ser "o prestador mais reclamado (2.000 reclamações, mais 43%) e a NOS aquele que registou o maior aumento das reclamações, 78%, para um total de 1,4 mil reclamações".

Em comunicado hoje divulgado, a dona da Meo refere que "os mais recentes dados divulgados pela Anacom sobre reclamações no setor das comunicações são apenas mais uma clara tentativa do regulador em denegrir o setor".

E acusa: "Por maior esforço e empenho que este setor faça em termos de investimento em redes e infraestruturas de comunicação, em serviços e produtos inovadores, a Anacom continua a denegrir de forma reiterada a imagem do setor em Portugal".

A Altice Portugual diz que "não pode deixar de registar a inconsistência e falta de transparência dos números divulgados", uma vez que o regulador liderado por João Cadete Matos "apresenta os valores absolutos, não tendo em conta o volume de clientes por operador".

Ora, "a única forma intelectualmente honesta de apresentar as reclamações do setor, e que a Anacom já chegou a fazer no passado recente, é reportar as reclamações por 1.000 clientes", prossegue a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

De acordo com a operadora, o setor das telecomunicações tem um valor de cerca de 0,37 reclamações por 1.000 clientes, "o que demonstra a qualidade do serviço prestado em Portugal, ao invés da mensagem que o regulador passa", com esta média a comparar "muito positivamente com outros setores que apenas prestam um tipo de serviço".

Acusa também o regulador de "enviesar completamente a leitura dos portugueses sobre o estado das telecomunicações em Portugal".

"A Altice Portugal faz, por isso, a análise por cada mil clientes, já que considera que esta é a única forma de garantir que a informação é transparente e útil, considerando a dimensão de cada um dos operadores", prossegue, apontando, assim, que no mês passado a Meo "continua a ser o operador com menor índice de reclamações por 1.000 Clientes: 0,35".

O grupo de telecomunicações reitera que "a pandemia da covid-19 tem obrigado os operadores a um reforço e investimento na capacidade, resiliência e segurança das redes, para garantir que todas as famílias e empresas continuem a trabalhar".

Apesar disso, considera, "o regulador continua a desprezar o papel fundamental deste setor, mesmo no contexto de crise pandémica grave, em que coube aos operadores nacionais assegurar o pleno e regular funcionamento em diferentes áreas da administração pública e da economia nacional".

Entre os assuntos mais reclamados, a Anacom apontou que "os problemas com a ligação inicial ou instalação, o cancelamento de serviços e o atendimento foram os que mais aumentaram (+89%, +79% e +62%, respetivamente)", em termos homólogos.

"A gestão dos contratos (23%), o cancelamento de serviços (19%) e as avarias (15%) foram os assuntos mais reclamados neste setor" no mês passado, adiantou a Anacom, na semana passada.