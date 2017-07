Altice fecha negócio da compra da Media Capital à Prisa

Carlos Santos Neves - RTP 14 Jul, 2017, 07:42 / atualizado em 14 Jul, 2017, 11:44 | Economia

Em comunicado remetido à CMVM, a MEO, detida pelo grupo francês, indica que a OPA incide sobre a totalidade das 84.513.180 ações, a um valor nominal de 1,06 euros.A Prisa confirma ter “acordado aceitar a oferta vinculante” apresentada pela Altice.

A operação é concretizada “na sequência da celebração, no dia 13 de julho de 2017, após o encerramento do mercado em Portugal, de um contrato de compra e venda de ações com a Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA), para a aquisição de ações representativas de 100% do capital social da Vertix, SGPS, S.A. (Vertix), que é titular de ações representativas de 94,69% dos direitos de voto do Grupo Media Capital, SGPS, S.A”.

“Ajustes habituais”

Numa nota citada pela agência Lusa, a Altice sublinha que a compra da Media Capital está enquadrada na estratégia global do grupo, que passa por disponibilizar mais conteúdos e apostar na produção local.“A integridade e independência editorial da Media Capital servirá de princípio norteador para os negócios de média da Altice”, afirma-se na mesma nota.Num outro comunicado enviado à CMVM pela Media Capital , a Prisa confirma ter “acordado aceitar a oferta vinculante” apresentada pela Altice “por um valor total de empresa de companhia () de 440 milhões de euros”.“Posteriormente, as partes subscreveram um contrato de compra e venda mediante o qual a Prisa transmitirá à MEO – Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A., filial da Altice, a totalidade da sua participação na Media Capital que representa 94,69% do seu capital social”, prossegue o texto.A Prisa assinala que “a execução da operação está condicionada à obtenção da precetiva autorização das autoridades competentes e regulatórias portuguesas e à obtenção de umde determinados credores financeiros da Prisa, assim como à aprovação da Junta Geral da Sociedade (Prisa)”.O preço definitivo do negócio, refere por fim o grupo espanhol, “está sujeito aos ajustes habituais para este tipo de operações”.Foi no início do mês passado que a agência Bloomberg noticiou que a espanhola Prisa estaria a negociar com a Altice a alienação da TVI, informação que levou o regulador a pedir explicações.A 25 de junho a Altice confirmava à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que mantinha “interlocuções exploratórias” tendo em vista a compra da detentora da estação televisiva de Queluz de Baixo.Ainda no final de junho o presidente do Conselho de Administração da Prisa, Juan Luis Cebrián, sinalizava, em assembleia geral de acionistas, a necessidade de “redução do perímetro” do grupo.