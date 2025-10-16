Altice Labs e Agência Espacial Europeia levam terminal da tecnologia para o espaço em 2027

Em comunicado, é referido que se trata de uma "iniciativa pioneira que promete transformar a conectividade global" e o objetivo "é integrar tecnologias de comunicação de última geração em nanosatélites, criando um terminal 5G bidirecional capaz de operar de forma quase permanente em órbita baixa (LEO, `Low Earth Orbits`, em inglês)".

O projeto vai testar a "viabilidade de um terminal 5G baseado em `Software Defined Radio` e `Software Open-Source`, funcionando num Sistema em Chip de Rádio Frequência (RFSoC) da AMD, integrado num CubeSat 3U, que orbitará a cerca de 500 quilómetros de altitude", detalha a Altice Labs.

Este projeto "tira partido da infraestrutura terrestre 5G e dos padrões definidos pelo 3GPP para Redes Não Terrestres (NTN, sigla em inglês)", segundo a empresa.

"A tecnologia que está a ser desenvolvida permitirá, por exemplo, que o satélite mantenha uma ligação quase contínua com a rede terrestre - o que representa um avanço importante face às soluções atuais, que dependem fortemente de estações em terra e têm janelas de comunicação limitadas", acrescenta.

Segundo a Altice Labs, "esta iniciativa tem como meta desenvolver um terminal 5G User Equipment (UE) e antenas específicas para nanosatélites, permitindo que outros `players` da indústria espacial utilizem a tecnologia".

Paralelamente, "está a ser criada uma geração de 5G Node B (gNB), especialmente adaptadas para NTN, o que permitirá reduzir o número de estações-base necessárias para cobrir a maioria das órbitas baixas", explica.

A Altice Labs está a trabalhar "em colaboração com investigadores do IST NanosatLab e da Universidade do Luxemburgo/SnT, reunindo experiência nacional e internacional no desenvolvimento de soluções inovadoras para comunicações espaciais".

A primeira fase do projeto, "dedicada à definição dos requisitos e testes de viabilidade, decorreu entre janeiro e outubro de 2024".

Atualmente está a decorrer a fase dois, de tecnologia, "centrada no desenvolvimento de `hardware`, integração de sistemas e testes em solo, estão a ser instaladas estações gNB em três localizações em Portugal, que irão assegurar a ligação com o satélite em órbita".

Esta fase deverá ficar concluída até 2026.

"A 08 de abril deste ano, a Agência Espacial Portuguesa acompanhou uma demonstração bem-sucedida nas instalações da Altice Labs, onde um protótipo funcional do terminal 5G UE, equipado com câmara, transmitiu vídeo em tempo real para um computador terrestre com ligação à Internet", lê-se no comunicado.

A fase 3 e final tem a ver com o lançamento do satélite, que está previsto para 2027.

"Este projeto coloca Portugal na linha da frente do desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor espacial, enquanto reforça a posição da Altice Labs como empresa tecnológica líder em inovação e de referência na Europa".

A integração de redes móveis com satélites abre oportunidades em múltiplos setores - desde a indústria e agricultura até à proteção civil - contribuindo para uma sociedade mais conectada e resiliente, conclui a Altice Labs.