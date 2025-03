Altri mais do que duplica lucro para 107,2 milhões de euros em 2024

"O resultado líquido do grupo Altri atingiu 107,2 milhões de euros em 2024, mais do que duplicando o valor registado em 2023 e que se situou em 42,8 milhões", indicou, em comunicado, o grupo.

As receitas totais, por sua vez, avançaram 8,5% para 855,3 milhões de euros.

Em 2024, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Altri fixou-se em 218,3 milhões de euros, mais 59%.

O investimento situou-se em 30 milhões de euros, abaixo dos 60,7 milhões de euros de 2023, "ano marcado pelo investimento na nova caldeira de biomassa da Caima".

A dívida líquida do grupo recuou para 213,6 milhões de euros no final de dezembro, valor que compara com os 356,7 milhões de euros anunciados no final de 2023.

O grupo produziu, em 2024, através da Biotek, Caima e Celbi, 1.075,6 mil toneladas de fibras celulósicas, um acréscimo homólogo de 1,4%.

Já as vendas situaram-se em 1.078,8 mil toneladas, em linha com o ano anterior, sendo que 91% são destinadas aos mercados externos.

"A nossa boa `performance` foi resultado da continuada eficiência operacional, do enfoque na gestão cuidada dos investimentos, assim como do empenho das nossas equipas, em especial nas oportunidades de inovação. Este sucesso, mesmo em termos de incerteza, dá-nos energia para a criação consistente de oportunidades no futuro", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Altri, José Soares de Pina.

O grupo mantém a sua perspetiva de "manutenção ou subida ligeira" dos principais custos variáveis em 2025.

Contudo, ressalvou que esta evolução poderá ser menos otimista durante o primeiro trimestre, tendo em conta que a normalização do funcionamento da turbina de cogeração da Celbi só é esperada para o final de março.

No ano passado, o impacto económico deste incidente foi de cerca de seis milhões de euros.

O aumento da produção de fibras solúveis e a subida de preços da energia elétrica e do gás, bem como da soda cáustica poderão ter igualmente "algum impacto nos custos variáveis a curto prazo".

A Altri opera nos setores das fibras celulósicas, floresta e energias renováveis.