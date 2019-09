Alunos do Politécnico da Guarda desenvolvem projeto para cultivo de cherovia em hidroponia

Lusa17 Set, 2019, 16:36 | Economia

Segundo o IPG, o projeto "Hydroponic Evolution Farm" promove o cultivo em hidroponia da "pastinaca sativa", normalmente conhecida como cherovia.

"O resultado final é a produção de um legume de alta qualidade, avaliado como tendo `excelente sabor e aspeto`", refere a fonte em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, "o projeto está concebido por forma a facilitar o trabalho de colheita, permitindo a produção à medida e `fora de época`".

"Reduzir doenças, permitir a adição de nutrientes e evitar a degradação de solos são outros objetivos", acrescenta.

Tiago Andrade, Pedro Gaspar e Joana Rodrigues, estudantes do mestrado em Sistemas Integrados de Gestão (Ambiente, Qualidade, Segurança e Responsabilidade), são os autores do projeto, que foi desenvolvido na unidade curricular de Sustentabilidade e Gestão da Responsabilidade Social.

O projeto "Hydroponic Evolution Farm" foi distinguido com o terceiro prémio (3.000 euros) na 16.ª edição do Concurso Nacional Poliempreende, uma competição criada pelos Institutos Politécnicos e Escolas Superiores, que decorreu, na quinta e na sexta-feira, no Instituto Politécnico de Tomar e teve a concurso 21 projetos.

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, citado no comunicado, afirma que o prémio "é o reconhecimento da criatividade, do espírito empreendedor e da qualidade do trabalho desenvolvido" pelos estudantes da instituição de ensino superior da Guarda.

"É também um grande incentivo à participação dos alunos e docentes nas iniciativas de criação de ideias de negócio", remata.

Segundo Rute Abreu, coordenadora do Poliempreende Guarda e professora no IPG, o projeto "pretende ajudar a tornar a alimentação mais saudável, ao mesmo tempo que se evita a degradação de solos e do ambiente".

O IPG refere que o prémio salienta a importância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentado (ODS) das Nações Unidas e, em particular, o do Emprego Digno e do Crescimento Económico (ODS 8), o da Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9), o das Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), o da Fome Zero (ODS 2), o da Boa Saúde e Bem-Estar (ODS 3) e o da Água Limpa e Saneamento (ODS 6).

"A conjugação destes ODS faz com que o `Hydroponic Evolution Farm` seja um contributo relevante para `tornar a alimentação saudável e acessível ao maior número de pessoas e de forma sustentável`", lê-se.

O primeiro prémio do Concurso Nacional Poliempreende foi atribuído ao Instituto Politécnico do Porto (projeto "Bully Ban") e o segundo ao Politécnico de Leiria (projeto "CBmeter").

O projeto do Instituto Politécnico de Santarém recebeu o Prémio Inovação e a Universidade das Ilhas Baleares (Espanha) foi distinguida com o Prémio Internacionalização.