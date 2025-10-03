Álvaro Santos Pereira nomeado governador do BdP e assume funções a 6 de outubro

A designação foi formalizada hoje na reunião do Conselho de Ministros, depois de o executivo ter recebido da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) da Assembleia da República o parecer à escolha do economista, emitido a 25 de setembro.

Em conferência de imprensa no final da reunião, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, confirmou a designação "do indigitado governador" e disse que Santos Pereira "tomará posse no início da próxima semana".

Álvaro Santos Pereira, que era economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) quando, em 24 de julho deste ano, o Governo anunciou a sua escolha, irá suceder a Mário Centeno, governador desde julho de 2020 e ex-ministro das Finanças de dois governos de António Costa (PS).

A apresentação pública do novo governador está marcada para a manhã de 06 de outubro, no Museu do Dinheiro, em Lisboa, numa cerimónia onde estará presente o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

Ainda antes da conferência de imprensa do Conselho de Ministros, o Ministério das Finanças emitiu uma nota de agenda à imprensa dando conta de que Miranda Sarmento irá discursar na cerimónia, às 10:00.