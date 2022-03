Álvaro Sobrinho está a ser ouvido no "Ticão" pelo juiz Carlos Alexandre

Segundo adiantou esta manhã a CNN Portugal, o ex-banqueiro esteve a ser ouvido no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), por suspeitas de burla ao BESA, que presidiu entre 2001 e 2012, em cerca de 500 milhões de euros. Estarão em causa alegados crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais.

Álvaro Sobrinho poderá ser alvo de novas medidas de coação, uma vez que apenas está sujeito neste momento a termo de identidade e residência. O ex-presidente do BESA terá sido o beneficiário de 352 milhões de euros através de três empresas angolanas, aos quais se juntam mais 148 milhões por intermédio de duas sociedades offshore.

Já na terça-feira o nome de Álvaro Sobrinho tinha sido visado por uma investigação editorial, que divulgou novos documentos sobre a participação do BESA e do seu antigo presidente num esquema para desviar milhões de dólares de um projeto de habitação social no país.

De acordo com um comunicado do Projeto de Reporte sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP, na sigla em inglês), disponível no `site` da organização, uma que integra a equipa que investigou os `dossiês` Panama Papers e dos Suisse Secrets, "Álvaro Sobrinho, que liderou um banco angolano que colapsou com milhares de milhões de dólares em dívidas por explicar, está ligado a um esquema para desviar centenas de milhões de dólares de um projeto de habitação social apoiado pelo governo de Angola", em 2009.

Em causa está a participação do banco num financiamento para a construção de um bairro social que acabou por nunca acontecer, e que os investigadores dizem que envolve o desvio de 750 milhões de euros, inicialmente aprovados para o projeto que nunca chegou a acontecer.