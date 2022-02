AM Porto lança concurso para sistema de informação integrado de transportes

De acordo com o caderno de encargos do concurso público, consultado pela Lusa, prevê-se o estabelecimento de uma "Plataforma Integrada de Informação e Monitorização para a AMP", responsável por gestão de dados, serviços abertos, serviços internos e interligação com sistemas externos.

Entre os sistemas abertos, está prevista a "disponibilização, aberta a entidades terceiras, de funções de alto nível", como por exemplo "informação sobre redes, tarifários, horários planeados, horários reais e previstos".

Dentro destas atribuições encontram-se ainda "notificações automáticas de desvios e incidentes", "planeamento de viagens, segundo critérios de tempo, preço ou número de transbordos", "interoperabilidade com serviços de mobilidade partilhada" e "informação sobre a qualidade dos serviços prestados".

O sistema a contratar neste concurso público deverá ainda interligar-se com o "Sistema Intermodal Andante, gerido pelos TIP (Transportes Intermodais do Porto)", e com "outras entidades".

Aqui, a AMP refere-se particularmente a "`stakeholders` [intervenientes] do ecossistema mais global da mobilidade, fomentando o aparecimento e/ou consolidação de serviços inovadores, potenciadores de mais e melhor mobilidade".

O sistema resultante da implementação do concurso poderá abranger a futura rede uniformizada de 439 linhas resultante do concurso para prestação do serviço público de autocarros, já que a AMP, enquanto autoridade de transportes define os objetivos estratégicos envolvendo estes operadores.

No enquadramento ao concurso público, estão também incluídos nas atribuições da AMP os "operadores internos que atuam na sua área geográfica" e "operadores com autorizações provisórias emitidas ao abrigo da lei 52/2015", ou seja, os atuais autocarros privados na AMP.

Os sistemas de informação da AMP devem assegurar, segundo o caderno de encargos, "a integração e interligação de diferentes sistemas de diversos modos e serviços de transporte numa única plataforma para a sua gestão integrada".

Essa gestão deve incluir "informação ao passageiro em tempo real e acesso a serviços de mobilidade integrados existentes e a desenvolver".

Está também prevista para o sistema, a "definição de `standards` [padrões] e condições de acesso aos dados que permitam o desenvolvimento de novos serviços, aplicações móveis e sistemas de mobilidade interoperáveis".

Adicionalmente, prevê-se a "ligação a outras plataformas de dados nacionais, numa perspetiva bidirecional" e a adoção de "soluções integradas para os utentes dos serviços de transporte, independentemente dos intervenientes e detentores dos sistemas de dados".

Atualmente, a empresa que desenvolve a aplicação móvel de transportes Move-me AMP (Área Metropolitana do Porto), mantém o funcionamento da mesma após dois anos do fim do contrato, dizendo ainda que as tentativas de interação têm sido infrutíferas.

Além da `app` para telemóveis, a AMP tem no seu `site` uma série de serviços associados à Move-me, da OPT, que, conforme já noticiado pela Lusa, apresentam várias falhas.

A OPT consegue informação em tempo real "da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto], da Metro do Porto e, atualmente, também, da Espírito Santo", rodoviária gaiense.

Já a Ubirider, `start-up` de mobilidade, continua com a `app` Pick Hub "sem informação em tempo real, e mesmo até sem informação básica dos transportes", sendo a única existente a do Metro do Porto.

Quanto à da STCP, o presidente executivo da empresa, Paulo Ferreira dos Santos refere que "nunca" lhe foi facultada.

A Lusa já questionou a AMP, a STCP e os TIP sobre estes temas e aguarda resposta.