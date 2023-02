Amendoeira em flor considerada "poderosa atração" dos territórios do Côa

"A amendoeira em flor tornou-se uma das atrações naturais mais importantes nos meses de fevereiro e março na zona transfronteiriça entre os rios Côa e Douro, razão pela qual os municípios portugueses de Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa - associados da Territórios do Côa - ADR, programaram uma série de atividades para seduzir os turistas e visitantes portugueses e espanhóis", referiu a coordenadora da associação.

Segundo Dulcineia Catarina Moura, "em ambos os concelhos, que fazem fronteira com as províncias espanholas de Zamora e Salamanca, a amendoeira começou a florir, como de costume, o que surpreende os visitantes, uma vez que se trata de uma explosão floral que envolve grande parte do território com as cores rosa e branca da flor da amêndoa".

Para a associação Territórios do Côa, com sede em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, "este momento proporcionado pela Natureza e pela garantia de uma oferta cada vez mais abrangente e de qualidade a cargo dos municípios e dos agentes privados é uma oportunidade para os turistas e visitantes virem até à região e tomarem conhecimento do potencial identitário deste esplendoroso território".

Dulcineia Catarina Moura referiu na nota enviada à agência Lusa que, no caso do concelho de Vila Nova de Foz Côa, o "Festival das Amendoeiras" decorrerá de sexta-feira ao dia 05 de março, com atividades especiais durante os fins de semana.

No domingo, dia 19, estão programados percursos pedestres e de motociclismo pelas áreas das amendoeiras em flor, bem como no dia 26 de fevereiro, com uma rota para bicicletas.

O vice-presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Pedro Duarte, citado na nota, referiu que a autarquia pretende utilizar o programa concebido para "atrair todo o tipo de público", com especial destaque para os espanhóis.

Já no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, limítrofe do Parque Natural das Arribas do Douro Espanhol, o município concebeu um programa específico para turistas durante a época das amendoeiras em flor, essencialmente para os fins de semana de 24 e 26 de fevereiro e de 03 a 05 de março.

"Para além de uma feira com expositores de todo o tipo de artesanato local, Figueira terá atividades musicais, visitas guiadas às amendoeiras em flor e eventos desportivos, tais como um Raid TT", referiu a Territórios do Côa.

O presidente da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso, citado no comunicado, recordou que o festival das amendoeiras em flor está na sua 82.ª edição e é o cartaz turístico "mais antigo da região".

A Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa, com sede em Vilar Formoso, tem como associados os municípios de Penamacor, Sabugal, Almeida, Pinhel, Trancoso, Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa.