Amesterdão. Aeroporto de Schiphol vai limitar número de passageiros por dia

O aeroporto informou as companhias aéreas e as agências de viagens que vai limitar o número de passageiros por dia.



No aeroporto de Amesterdão não há pessoal suficiente para assegurar o controlo de segurança e outras tarefas.



O número de passageiros pode chegar neste aeroporto aos 72.500 durante o Verão.



Outros aeroportos como Frankfurt, na Alemanha, e Heathrow, no Reino Unido, poderão avançar para restrições idênticas.