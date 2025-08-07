Amorim Cork Ventures e Pedro Abrantes vendem dona da marca As Portuguesas à Kyaia

Num comunicado, hoje divulgado e no qual não é revelado o valor do negócio, lê-se que após esta venda, a Kyaia passa a deter 100% do capital da empresa.

"Criada em 2015, a Ecochic Portuguesas nasceu da visão de Pedro Abrantes que, com o apoio da Amorim Cork Ventures, lançou no mercado a marca As Portuguesas", indicam, apontando que esta se afirmou "como um símbolo da identidade portuguesa contemporânea e tendo a sola com cortiça como elemento diferenciador".

Em 2017, o Grupo Kyaia entrou na estrutura societária, o que "representou um novo impulso no processo de internacionalização da marca", segundo o comunicado, tendo contribuído "de forma decisiva para a sua expansão", com As Portuguesas a alcançar "mais de 60 mercados internacionais ao longo da última década".

Assim, "ao fim de 10 anos de crescimento sustentado, e face à maturidade do projeto, a Amorim Cork Ventures e Pedro Abrantes consideraram estar reunidas as condições para encerrar o seu ciclo de participação, permitindo ao Grupo Kyaia liderar, de forma exclusiva, a próxima fase de desenvolvimento da marca", indicaram.

"Foi um bom negócio, mas acima de tudo sinto orgulho por ver um projeto que nasceu na garagem da minha mãe ser reconhecido e valorizado," afirmou Pedro Abrantes, citado na mesma nota.

Fortunato Frederico, presidente e fundador da Kyaia, destacou, por sua vez, que a empresa "está determinada a acelerar a presença global" da marca e "a reforçar o seu posicionamento como uma referência no calçado ecológico, tendo a sola com cortiça como elemento diferenciador".