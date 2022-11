AMP mantém preços do Andante em 2023 mas aumenta bilhete de bordo para 2,50 euros

"Não há alteração do tarifário Andante, e haverá alteração nos títulos ocasionais" de bordo, disse hoje Eduardo Vítor Rodrigues à Lusa, referindo que o aumento versa apenas sobre os títulos ocasionais adquiridos diretamente nos autocarros, aos motoristas.

Segundo o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, com o aumento dos preços "há um arredondamento com todas as facilidades que isso implica, mas há sobretudo um ajustamento do preço, porque aí vale a pena intervir".

"No resto não, o Governo já tinha feito essa interpelação, e nós achamos que não é ano para aumentar transportes, até porque temos vindo a negociar com o Governo uma compensação", disse hoje à Lusa o responsável da AMP, que é a autoridade de transportes na região.

Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, o aumento (atualmente os preços de bordo de vários operadores privados situam-se abaixo dos dois euros) abrange operadores "privados e públicos", incluindo a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), nos municípios que não o Porto.

Na segunda-feira, em reunião privada do executivo, a Câmara do Porto aprovou o aumento da tarifa de bordo da STCP de dois euros para 2,50 euros, e a Área Metropolitana vai, assim, uniformizar o tarifário com o mesmo montante.

"Há uma articulação entre todos", disse Eduardo Vítor Rodrigues à Lusa, dizendo que nos concelhos acionistas da STCP que não o Porto (Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo) essa articulação existe com a AMP "por uma questão de validação, de coerência".

Hoje, o administrador delegado dos Transportes Intermodais do Porto (TIP), Manuel Paulo Teixeira, disse também à Lusa que um eventual aumento dos bihetes nos transportes estava "a ser discutido".

"É um assunto que está a ser discutido ainda no sítio próprio, que é na autoridade de transportes, que é a Área Metropolitana do Porto", disse o administrador do agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema intermodal Andante.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) tinha comunicado, no final de outubro, que a Taxa de Atualização Tarifária (TAT) para 2023 seria de até 6,11%.

Segundo a comunicação da AMT, o "aumento tarifário que possam estar abrangidos pelo limite da TAT, 6,11%, apenas se aplica a títulos e tarifas de transporte ocasionais".

Assim, de fora ficariam sempre os passes mensais, que de acordo com o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), não sofrerão aumentos.