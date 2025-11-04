Ana Abrunhosa quer região de Coimbra unida para exigir medidas ao Governo

"Coimbra quer liderar um esforço conjunto pela região metropolitana. Senhores autarcas da região de Coimbra, há recursos importantes disponíveis, mas só unidos seremos capazes de os aproveitar bem", afirmou Ana Abrunhosa, que discursava na sessão solene de tomada de posse do novo executivo, referindo que é hora de mostrar que na Comunidade Intermunicipal (CIM) "não há partidos".

A nova autarca defendeu um trabalho "em cooperação" entre municípios e considerou que será necessária uma "força coletiva" para reivindicar junto do Governo "as promessas que são decisivas para a região".

Ana Abrunhosa destacou a necessidade de construção da nova maternidade de Coimbra, do Palácio da Justiça, e também da alta velocidade, defendendo paragem não apenas em Coimbra-B, como também em Soure (que não está prevista no projeto ferroviário em curso).

Além disso, a nova presidente da Câmara de Coimbra considerou que é necessário assegurar a expansão do `metrobus` (autocarros elétricos articulados a circular em via dedicada) até Condeixa-a-Nova, Cantanhede, mas também Mealhada (concelho que tinha sido descartado para expansão por estudo da Comunidade Intermunicipal, que concluía que essa ligação não conseguiria competir com a ferrovia existente).

"Contem connosco nesta luta para uma região mais forte", disse, afirmando que Coimbra só será uma região metropolitana se houver uma "única autoridade de transportes".

Nesse sentido, defendeu que é preciso dar prioridade à mobilidade, "à qualidade de serviços e às condições de trabalho daqueles que prestam o serviço".

Ainda no âmbito regional, Ana Abrunhosa considerou que a CIM deve lutar junto do Governo por resolver ligações rodoviárias em falta, fazendo referência ao IP3, à continuação da A13, requalificação do IC8 e ligação a Espanha.

"Hoje é o primeiro dia de uma caminhada que queremos fazer com todos, lado a lado, para um futuro melhor para o nosso concelho e a nossa região", vincou.

A nova presidente da Câmara, eleita por uma coligação liderada pelo PS, derrotou em 12 de outubro o executivo liderado por José Manuel Silva, que encabeçava a lista de Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/ Nós, Cidadãos!/CDS-PP/PPM/Volt/MPT).

Ana Abrunhosa afirmou que o mandato será pautado "pela proximidade com os cidadãos em todas as freguesias, pela escuta ativa das suas necessidades e contributos, e por uma governação transparente", para que Coimbra se torne "um farol de progresso".

Um concelho "mais coeso, jovem e solidário", com "educação gratuita desde a creche" e apoio no acesso à habitação foram algumas das ideias que deixou no seu discurso.

A ex-ministra pretende também criar um projeto que promova o envelhecimento ativo, transformar o rio Mondego "no maior espaço público de lazer e desporto do concelho", criar corredores verdes e ter uma cidade com "menos carros, mais transporte público de qualidade e ruas pensadas para as pessoas".

Nos próximos quatro anos, Ana Abrunhosa quer também tornar Coimbra num concelho "mais competitivo e mais atrativo para o investimento" e revitalizar a Baixa e Frente Ribeirinha, transformando aquela zona num espaço dedicado à inovação, e criar "uma nova cidade" entre a Estação Nova e Coimbra-B.

"O nosso desafio é grande, mas não nos assusta", salientou.