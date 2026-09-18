Ana Casaca assume presidência da AICEP em outubro e mantém docência

Nos termos da resolução do Conselho de Ministros n.º 183/2026, publicada hoje em Diário da República e que nomeia a nova presidente do Conselho de Administração da AICEP, Ana Casaca fica autorizada "a acumular o exercício das suas funções com as atividades de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público, bem como a participar no European Innovation Council Board".

Desde 2020 diretora global de Inovação da Galp, Ana Casaca é licenciada em microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa e tem um MBA da Porto Business School, sendo professora convidada nesta faculdade e na Universidade Católica Portuguesa, professora associada convidada no ISEG, Lisbon School of Economics & Management, e avaliadora no Programa Horizonte Europa da Comissão Europeia.

No final de 2025, foi nomeada para a administração do European Innovation Council (EIC), o principal programa europeu de apoio à inovação disruptiva e tecnologias `deeptech`, no âmbito do programa Horizonte Europa.

Após parecer positivo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), Ana Casaca assume a presidência da AICEP - entidade pública que promove a captação de investimento produtivo e a internacionalização da economia portuguesa -- para terminar o mandato de três anos do atual Conselho de Administração, relativo ao período 2024-2026.

Ana Casaca sucede a Madalena Oliveira e Silva - cujo mandato era até ao final do ano, mas que deixa agora o cargo para se reformar - e é a terceira presidente a ser nomeada pelos governos de Luís Montenegro.

Em 03 de junho de 2024, o primeiro Governo liderado por Luís Montenegro dissolveu a administração da AICEP liderada por Filipe Santos Costa, que tinha assumido a presidência há menos de um ano, mais concretamente em 05 de junho de 2023, para um mandato de três anos.

Para o seu lugar, o então ministro da Economia, Pedro Reis, escolheu o docente e consultor Ricardo Arroja, que esteve apenas um ano na liderança da agência e foi afastado já sob tutela do atual ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, com o executivo a considerar que era necessário ""imprimir uma nova dinâmica aos serviços".

Madalena Oliveira e Silva assumiu, então, em 26 de junho de 2025 a presidência da AICEP, cuja administração executiva já integrava, sendo agora substituída por Ana Casaca.