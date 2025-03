ANA e empresa MESA assinam licença para novo hangar de 60ME no Aeroporto de Beja

Em comunicado conjunto, a ANA e a MESA revelaram que este novo investimento vai permitir "triplicar a capacidade de manutenção, reforçando o papel do aeroporto como polo de desenvolvimento aeroespacial e industrial na Europa".

O novo hangar de manutenção da MESA, com 11.000 metros quadrados, será construído junto às atuais instalações da empresa e permitirá a manutenção de todas as aeronaves da família Airbus, pode ler-se no comunicado.

A MESA "irá reforçar a sua capacidade de prestação de serviços, incluindo manutenção pesada e em linha, modernização de interiores, substituição de motores e trens de aterragem, testes hidráulicos, correção de avarias e inspeções baroscópicas de motores", precisou a empresa do grupo Hi Fly.

A ANA, detida pela VINCI Airports, salientou que "o crescimento de um aeroporto exige um planeamento estratégico ajustado ao seu potencial de mercado".

"No caso de Beja, a aposta tem sido no desenvolvimento de atividades aero-industriais, como a manutenção de aeronaves, reciclagem e operações de carga aérea especializada", até porque o aeroporto beneficia "da ligação ao Porto de Sines e do reforço da infraestrutura logística e do terminal de carga".

Outros segmentos estratégicos têm sido "a aviação de negócios e privada e os voos turísticos charter, especialmente no apoio a nichos de mercado, como os projetos turísticos e imobiliários na costa alentejana", acrescentou.

A ANA referiu também que "o trabalho conjunto" efetuado com a região tem sido "essencial para este desenvolvimento" do aeroporto, nomeadamente através do apoio a "negócios e atividades, como o crescimento da MESA" nesta infraestrutura, que resulta do aproveitamento civil da Base Aérea nº.11 de Beja.

Segundo o comunicado divulgado hoje, o acordo foi assinado em 03 de dezembro de 2024, na presença de representantes da ANA -- Aeroportos de Portugal e da MESA.

"A assinatura desta licença representa um passo importante para o crescimento do Aeroporto de Beja, reforçando o compromisso da ANA|VINCI Airports com o desenvolvimento das regiões onde opera", disse o presidente executivo (CEO) da ANA, Thierry Ligonnière, citado no comunicado.

Já o CEO da MESA, David Cruz, considerou que este passo "marca uma nova fase" para a empresa, que, desde a abertura do primeiro hangar no Aeroporto de Beja, em 2021, tem "registado um crescimento sólido".

"Com este segundo hangar, iremos triplicar a nossa capacidade e continuar a oferecer serviços de excelência aos nossos clientes", frisou o responsável.